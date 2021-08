Direkt die erste Folge der neuen Beauty & The Nerd-Staffel hatte es voll in sich – dabei startete alles so harmonisch. Die sieben Schönheiten und die sieben Underdogs lernten sich kennen und fanden sich schließlich auch zu Teams zusammen. Doch dann mischte Nachzüglerin Meike Emonts die Truppe auf. Der Clou: Tauscht ein Geek seine Partnerin gegen sie aus, ist er vor der Eliminierung safe. So mussten direkt eine Beauty sowie zusätzlich ein Duo ihre Koffer packen und die Villa auf Zypern verlassen...

"Ich lass mich überraschen, ob sich ein Nerd für mich entscheidet und sich von einer anderen loslöst", meinte Meike. Bei der Entscheidung sah es tatsächlich erst mal schlecht für sie aus, da die Nerds sich ihren Beautys treu zeigten – bis Cao und dann auch Christian sagten, sie würden sich für sie interessieren. Dann lag die Wahl bei der gelernten Krankenschwester und sie entschied sich für den Softwareentwickler Chris: "Ich will mit Chris 'Beauty & The Nerd' bestreiten." Somit flog Mounia Ammar raus – seine zuerst gewählte Beauty.

Dann lag es an den Challenge-Gewinnern Cecilia und Markus, zwei Paare auf die Abschussliste zu setzen, die ebenfalls die Insel verlassen müssen. Sie nominierten Helena und Volker sowie Cao und Alexandra. Die vier mussten im Exit-Quiz beweisen, dass sie es verdient haben, weiter dabei zu sein. Nach einem nervenaufreibenden Kopf-an-Kopf-Rennen verloren letztendlich Volker und Helena und verspielten ihre Chance auf das 50.000 Euro Preisgeld.

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Meike Emonts, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Mounia Ammar, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Volker, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de