Sam Dylan (30) kann den Promi Big Brother-Auftritt seines Liebsten kaum erwarten! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass neben dem Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51) und der Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33) auch der einstige Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek (31) in den TV-Container einzieht. Wie er sich in der Promi-WG verhalten wird, macht aber nicht nur viele Zuschauer, sondern vor allem auch seinen Freund Sam neugierig: Er ist vor Rafis Fernsehauftritt ganz nervös!

In seiner Instagram-Story erklärte Sam, dass er froh sei, auch mal selbst hinter der Kamera zu sitzen und Rafi zuzuschauen – in den vergangenen Monaten war das meist schließlich andersherum: Sam war nicht nur beim Promiboxen, sondern auch in der Dschungelshow dabei. Für Rafi ist es nun dagegen der erste TV-Auftritt seit längerer Zeit. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Rafi ja wie so ein Knall-Überraschungsbonbon ist. Man weiß nicht, was man am Ende bekommt und das macht mich ein bisschen nervös", erklärte der einstige Prince Charming-Kandidat. Solange sein Partner im TV-Knast genug Essen und Schlaf habe, sei im Großen und Ganzen jedoch alles gut.

Rafi selbst erklärte gegenüber Promiflash, dass er bei "Promi Big Brother" eine neue Seite von sich zeigen will, die vor seinem Outing bei "Die Bachelorette" nicht zum Vorschein kam. "Ich möchte als Rafi reingehen, meinen wahren Charakter und mein wahres Gesicht zeigen", stellte der Influencer klar.

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Rafi Racheck

Anzeige

Hauter,Katrin/ ActionPress Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de