Sara Kulka (31) hat mit dem Verlust von Kasia Lenhardt (✝25) zu kämpfen. Die beiden Beautys lernten sich bei ihrer gemeinsamen Germany's next Topmodel-Teilnahme kennen und waren seitdem befreundet. Vor einigen Monaten wurde Kasia leblos in einer Wohnung aufgefunden. Für Sarah brach daraufhin die Welt zusammen. Jetzt verriet die zweifache Mutter, dass die Trauer um ihre verstorbene Freundin Kasia für sie allgegenwärtig sei.

"Auch wenn ich die Trauer nicht jeden Tag kommuniziere, sie begleitet mich täglich. Auch in der Klinik war sie sehr oft Thema, meine Kasia. Gerade der Umstand, wie sie von uns gegangen ist", erklärt die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Es sei für Sara immer noch unfassbar, dass ihre Freundin nicht mehr da ist. Sie würde sie manchmal suchen, bis ihr dann wieder einfalle, was passiert ist.

Sara arbeitet daran, ihre Trauer zu verarbeiten. "Ich lerne damit zu leben, sie war nicht eine meiner engsten Freundinnen, aber in der Zeit vor ihrem Tod waren wir wieder intensiv in Kontakt", schrieb die Blondine weiter.

Instagram / sarakulka_ Models Sara Kulka und Kasia Lenhardt

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im März 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

