Cecilia Asoro hat schon die eine oder andere TV-Erfahrung gesammelt! Das Model hat nämlich bereits 2018 bei Take Me Out und 2019 bei Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht. Jetzt ist sie eine der Kandidatinnen in der Realityshow Beauty & The Nerd. Aber kann sich Cecilia eigentlich auch vorstellen, sich in einen der Nerds zu vergucken? Promiflash hat bei der Düsseldorferin nachgehakt...

"Ich sage mal so: Gegensätze ziehen sich an!", ließ Cecilia im Promiflash-Interview verlauten. Die Beauty schließt Flirts mit den Nerds also offenbar nicht von vorneherein aus – ob es dann aber tatsächlich funkt, bleibt abzuwarten. "Ob da einer dabei ist, der so gegensätzlich zu mir ist und mich das dann anzieht, da bin ich mal gespannt!", betonte die bildhübsche Dunkelhaarige.

Cecilia hätte zudem auch kein Problem damit, den Nerds körperlich näherzukommen – wie zum Beispiel bei einer Kuss-Challenge vor laufender Kamera! "Kuss-Challenges sind Challenges, die man gemeinsam bewältigen muss – und ich bin eine ehrgeizige Teamplayerin, deshalb würde ich die natürlich mitmachen", stellte sie klar.

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

Instagram / ceciliaasoro Ex-Bachelor-Kandidatin Cecilia

