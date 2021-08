Britney Spears (39) gibt ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre aktuelle Lage. Die Sängerin geht vor Gericht gegen ihren Vater Jamie (69) als Vormund vor und machte in diesem Rahmen bereits einige erschreckende Details öffentlich. Während die US-Amerikanerin in dem Prozess offen spricht, hält sie sich mit Statements gegenüber ihren Fans zurück. Nun lässt sie allerdings doch ein paar Worte über die Ereignisse fallen.

In einem Instagram-Video meldet sich Britney bei ihren Followern: "Ich denke, ihr werdet euch fragen, wie es mir geht. Und da die Katze buchstäblich aus dem Sack ist und ihr meine Situation kennt – ich möchte euch wissen lassen, dass die Dinge besser laufen als erwartet." Im weiteren Verlauf des Clips beantwortete sie Fanfragen – ließ dabei aber das "Vormundschaftsdrama" außen vor.

Doch die folgenden Aussagen über ihre Lieblingschips, ihr Favorit in Sachen Duftlotion oder ihren Lieblingssong von Kollegin Miley Cyrus (28) verwirren ihre Follower. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer diese Fragen gestellt hat", ist sich ein User sicher. "Wir wollen nicht wissen, was dein Lieblingskleidungsgeschäft ist. Wir wollen wissen, ob es dir gut geht", kommentiert ein weiterer.

Britney Spears bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

Britney Spears, 2020

Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2016

