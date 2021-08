Was erhofft sich Daniela Büchner (43) von ihrer Teilnahme an Promi Big Brother? Für die Mallorca-Auswanderin ist es längst nicht die erste TV-Erfahrung. Neben ihrer Sommerhaus-Teilnahme im Jahr 2018 war die Powerfrau 2020 kurz nach dem Tod ihres geliebten Mannes und Partysängers Jens Büchner (✝49) ins Dschungelcamp eingezogen – nach eigener Aussage, um mit der Gage für ihre fünf Kinder sorgen zu können. Jetzt wagt Danni sich anderthalb Jahre später in den Container. Dieses Mal jedoch aus einem anderen Beweggrund.

Im Promiflash-Interview kurz vor ihrem "Promi Big Brother"-Einzug enthüllte die 43-Jährige: "Ich glaube, ich möchte einfach zeigen, wie ich wirklich bin – dass ich eigentlich ganz lustig sein kann und dass ich mich verändert habe. Das ist meine Motivation." Gut möglich, dass sie hier auf ihre Zeit im Dschungelcamp anspielt...

Damals war Danni – verständlicherweise – noch sehr mitgenommen von dem Verlust ihres Gatten und hat viel geweint. Zudem verursachte sie reichlich Drama im Camp, was nicht allen Zuschauern gefallen hat. Glaubt ihr, die Löwenmama wird sich bei Promi BB wirklich von einer anderen Seite zeigen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedkte, Jörg Draeger, Marie Lang und Danni Büchner bei Promi BB 2021

TVNOW Daniela Büchner an Tag 15 im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Elena Miras beim Dschungelcamp 2020

