Jetzt äußert sich auch Tobias Pietrek zu dem Liebesaus! Im vergangenen Jahr lernte der Muskelmann aus Köln die brünette Beauty Laura Ma bei Love Island kennen. Für ihn verließ die Influencerin sogar die Show – eine romantische Geste, die letztendlich sogar zu einer ernsten Beziehung führte. Doch heute gab Laura im Netz urplötzlich die Trennung von dem Beau bekannt. Das hat offenbar nicht nur deren Fans schockiert, sondern auch Tobi selbst!

In seiner Instagram-Story schien der LKW-Fahrer ziemlich überrumpelt von Lauras öffentlichem Statement zu sein: "Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert und überrascht, dass die Laura das so schnell öffentlich gemacht hat. Ich möchte aber klarstellen: Ich habe sie weder betrogen noch geschlagen oder sonst irgendwas." Laut Tobi habe eine Meinungsverschiedenheit zu einem Streit geführt, weswegen die einstigen Turteltauben von nun an getrennte Wege gehen.

Obwohl er die genauen Gründe für die Trennung eigentlich nicht erläutern wolle, plauderte er trotzdem weitere Details aus. Tobi gab nämlich zu, in der Beziehung mit Laura nicht immer alles richtig gemacht zu haben. Oftmals habe er seine Gefühle nicht so zeigen können, wie sie es sich gewünscht hätte. "Wir hatten eine unvergessliche Zeit miteinander, deswegen ist es umso trauriger, dass es geendet ist", schloss er ab.

RTL2 Collage: Laura und Tobi, "Love Island"-Stars

Instagram / lauralmania Laura Mania, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, "Love Island"-Kandidat 2020

