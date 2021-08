Also doch getrennt! Seit Wochen spekulieren die Fans des Love Island-Paares Tobias Pietrek und Laura, ob die beiden nicht mehr zusammen sind. Das Model und der Fitnesstrainer lernten sich 2020 in der Liebesvilla auf Mallorca kennen und später auch lieben. Doch der gemeinsame Pärchen-Content ist in den letzten Wochen immer weniger geworden. Jetzt gab die dunkelhaarige Beauty bekannt: Sie und Tobi haben sich getrennt – und das nicht im Guten.

In ihrer Instagram-Story bestätigte Laura nun das Liebes-Aus. "Tobias und ich sind getrennt. Wir sind nicht im Guten auseinandergegangen und werden mit Sicherheit keine Freunde bleiben", schilderte das TV-Sternchen. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verriet die Influencerin nicht. Laura sei klar, dass ihr Statement etwas abgestumpft klingen könnte, aber sie wolle ihre Emotionen diesbezüglich für sich behalten.

Dies ist aber nicht die einzige "Love Island"-Trennung in diesen Tagen. Marc Zimmermann und Anna Iffländer gehen seit Kurzem ebenfalls getrennte Wege. Dies gab der Hottie vor wenigen Tagen ganz überraschend via Social Media bekannt.

