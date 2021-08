Jessica Paszka (31) liebt ihre neue Rolle als Mutter. Im Mai erblickte die kleine Hailey-Su das Licht der Welt und machte damit die Familie von Johannes Haller (33) und der Ex-Bachelorette komplett. Das ist jetzt drei Monate her. Um zu feiern, dass ihr Töchterchen jetzt bereits zwölf Wochen alt ist, postete die Influencerin nun einen ganz besonderen Schnappschuss von sich und ihrem Baby.

Auf dem Foto schmust Jessi mit ihrer Hailey am Strand ihrer Wahlheimat Ibiza und drückt sie dabei ganz fest an ihre Brust – und die ist übrigens nackt. So schäkert die Neu-Mama mit ihrem Töchterchen im Sand und kann ihre Augen nicht von ihr abwenden. Auch in der Bildunterschrift ihres süßen Instagram-Beitrags wirkt sie total verzaubert von ihrem Sonnenschein und etwas emotional, da sie schreibt: "Gestern vor drei Monaten ist meine kleine Murmel auf die Welt gekommen… wie die Zeit rennt."

Durch das Bild zeigt Jessi aber nicht nur, wie vernarrt sie in ihren Nachwuchs ist – sie stellt auch ihren beeindruckenden After-Baby-Body zur Schau. Um wieder ihre alte Figur zurückzubekommen, tut die 31-Jährige auch einiges und sportelt regelmäßig. "Ich bin glücklich. Ich trainiere fast täglich und ich liebe es", gesteht sie in vor ein paar Tagen auf Instagram.

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey Su im Juni 2021

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2021

