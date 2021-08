Sarah Harrison (30) muss sich in Quarantäne begeben! Nachdem die Influencerin nun mehrere Tage gekränkelt hat, machte die einstige Bachelor-Kandidatin mehrere Corona-Selbsttests – diese fielen positiv aus. Daraufhin machte die Blondine zusätzlich einen PCR-Test, dessen Ergebnis nun eintraf und ihr Gewissheit verschaffte: Sarah hat tatsächlich Covid-19 und muss sich daher nun in Quarantäne begeben. Aber was ist mit dem Rest ihrer Familie?

"Mich hat es getroffen, wir befinden uns jetzt in Quarantäne", erzählt das Model in seiner Instagram-Story. Ehemann Dominic Harrison (30) habe aber noch mal Glück gehabt – er müsse sich nicht isolieren. "Domi muss nicht in Quarantäne, da er geimpft ist und keine Symptome hat", berichtet Sarah. Für die kleine Familie sei das eine große Erleichterung, da der Muskelmann nun weiterhin die Einkäufe und andere Verpflichtungen erledigen könne.

In Bezug auf ihren Gesundheitszustand versucht Sarah, optimistisch zu bleiben. "Wir machen jetzt einfach das Beste daraus. Wir hoffen, dass wir alles gut überstehen und dass es nicht schlimm wird", meint die YouTuberin hoffnungsvoll.

Anzeige

Instagram / /team.harrison.official Sarah, Kyla, Mia und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Webstars

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de