Daniela Büchner (43) kann es offenbar kaum noch abwarten! Nachdem vor wenigen Tagen die ersten Kandidaten für die kommende Promi Big Brother-Staffel bekannt gegeben wurden, folgten nun noch drei weitere VIPs – und siehe da: Auch die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist mit von der Partie. Bereits heute Abend zieht die fünffache Mutter in der TV-Raumstation ein. Vorher verabschiedete sich Danni aber noch von ihren Fans im Netz!

"Jaaaa, es ist wahr. Ich bin Teil von 'Promi Big Brother' 2021 und freue mich riesig auf diese Herausforderung", teilte Danni ihrer Community via Instagram mit. Den Post verfasste die Brünette selbstverständlich noch bevor es für sie in die notwendige Quarantäne ging. "Ich bin tierisch aufgeregt und gespannt, was mich erwarten wird", verriet die Auswanderin. Bisher weiß die TV-Bekanntheit nämlich noch gar nichts über die neue Staffel: "Weder wen ich antreffen werde, noch welches spannende Konzept sich Promi BB dieses Jahr ausgedacht hat!"

Einer der Kandidaten, die Danni aber auf jeden Fall im TV-All antreffen wird, ist Danny Liedtke (31). Der Köln 50667-Darsteller ist ebenfalls am Start und mindestens genauso voller Vorfreude wie die 43-Jährige. "Ich freue mich sehr auf die Zeit im Haus und ich hoffe, dass ihr mich als Community supportet", appellierte der Reality-TV-Star an seine zahlreichen Follower.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juli 2021

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de