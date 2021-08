An den Teilnehmerinnen von Beauty & The Nerd ist nicht alles echt. Wer nun denkt, hier werden die Absichten der Beautys hinterfragt, in ihrem Nerd wirklich einen potenziellen Partner zu finden, täuscht sich. Immerhin gab zumindest Show-Nachzüglerin Meike Emonts bereits offen zu, dass sie tatsächlich nicht an der Sendung teilnimmt, um sich zu verlieben. Nein, "nicht echt" ist wörtlich gemeint und bezieht sich auf einige optische Verschönerungen der "Beauty & The Nerd"-Stars – aber wer hat eigentlich was machen lassen?

Im Interview mit red. geben Meike und auch Kollegin Ricarda Raatz offen zu, wo der Beauty-Doc bei ihnen nachhelfen durfte. "Bei mir ist fast alles echt", betont Meike, stellt dann aber doch klar: "Die Nase wurde einmal operiert und dann ein zweites Mal, weil sie nach dem ersten Mal vermurkst wurde." Dass viele Leute denken, ihre Brüste seien operiert, empfindet die Ex-Temptation Island-Beauty als Kompliment.

"Ich habe mir meine Nase machen lassen vor fünf, sechs Jahren, da steh ich auch dazu", meint Ricarda. Sie hat sogar noch ein bisschen mehr nachhelfen lassen: Denn auch auf ihre chirurgisch optimierten Brüste ist die ehemalige Love Island-Teilnehmerin stolz. "Ansonsten klar, bisschen Botox in der Stirn und der Lippe", fügt sie noch hinzu.

Beauty & The Nerd, ProSieben Meike Emonts, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im Juni 2021

Instagram / ricardaraatz Influencerin Ricarda Raatz

