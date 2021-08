Vanja Rasova folgte dem Beispiel von Ex on the Beach-Kollegin Roxy und legte sich vor Kurzem unters Messer. Der Reality-Star ließ sich das Fett an den Seiten, Oberarmen und am Bauch absaugen. Ein Besuch beim Schönheitschirurg birgt nicht nur gesundheitliche Risiken mit sich, sondern ist auch meist mit hohen Kosten verbunden. Vanja erklärte gegenüber Promiflash, aus welchem Grund sie einen Preisnachlass für ihre OP bekam.

Den Eingriff konnte die Ex von Ennesto Montè (46) zu einem Schnäppchenpreis machen lassen. Sie verriet im Gespräch mit Promiflash: "Den Eingriff hat Dr. Berkel bei mir mit einem Dreh im Rahmen einer Kooperation verbunden, deshalb bin ich da sehr günstig bei weggekommen." Einen genauen Preis konnte Vanja aber nicht nennen. Sie gestand: "Ich weiß nicht mehr genau, was der Eingriff sonst bei Dr. Berkel in Frankfurt kosten würde."

Mit dem Ergebnis ist die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin auf jeden Fall zufrieden und würde die Prozedur auch weiterempfehlen. Der Heilungsprozess läuft scheinbar auch einwandfrei. Vanja berichtete: "Anfangs hatte ich etwas Schmerzen, aber nach einer Woche ist alles ganz easy. Bei mir ist mittlerweile alles gut verheilt und von Narben ist keine Spur."

