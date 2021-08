Heidi Klum (48) lässt erneut die Hüllen fallen! Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist momentan mit ihren Kids und ihrem Mann Tom Kaulitz (31) im Urlaub in Europa. Zuletzt genoss die Familie ein paar sonnige Tage in Italien: Dabei ließ es sich die vierfache Mutter natürlich nicht nehmen, für ihre Fans in knappen Outfits zu posieren. Jetzt teilte Heidi ein ganz besonders heißes Video von sich, in dem sie ihren knackigen Po präsentiert!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 48-Jährige gerade einen Clip von sich, der sie in einem Whirlpool zeigt: Während Heidi sich in einem bunten Bikini lasziv vor der Kamera rekelt, gewährt sie einen Blick auf ihre durchtrainierte Kehrseite. "Was für eine Aussicht", betitelt die America's Got Talent-Jurorin das Video und fügt zusätzlich noch ein rotes Herz und ein lächelndes Emoji an. Die Fans scheinen von dem heißen Anblick ebenfalls begeistert zu sein: Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag bereits über 500.000 Mal aufgerufen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte sich die "Ocean's Eight"-Darstellerin von ihrer sexy Seite gezeigt. Auf einer Jacht ließ sie sich von ihrem Tom oben ohne ablichten. Dabei trug Heidi lediglich eine Mütze und ein knappes Bikini-Höschen. "Du zauberst mir das breiteste Lächeln ins Gesicht, Tom", schwärmte sie darunter.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2021 in Italien

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

