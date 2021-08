Justin Bieber (27) spricht Klartext! Der Musiker teilte vor wenigen Tagen einen Song von Morgan Wallens Platte "Dangerous: The Double Album" im Netz – und kassierte dafür einen Mega-Shitstorm. Wallen hatte sich im vergangenen Februar nämlich rassistisch in einem Video geäußert. Daraufhin wurde er sogar von seinem Label suspendiert. Justin wusste von den Geschehnissen aber offenbar nichts – und entschuldigt sich jetzt bei seinen Fans!

Wenige Stunden nachdem der 27-Jährige das Lied auf seinem Instagram-Account geteilt hatte, löschte er den Post bereits wieder. Stattdessen veröffentlichte Justin ein offizielles Statement: Darin stellte er klar, dass er von den rassistischen Kommentaren überhaupt nichts mitbekommen hatte. "Wie ihr wisst, unterstütze oder toleriere ich keine Art von Rassismus oder Diskriminierung. Ich hatte keine Ahnung, ich entschuldige mich aufrichtig bei jedem, den ich durch meinen Post beleidigt habe", notierte der gebürtige Kanadier.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der "Peaches"-Interpret von seinen Followern für sein Verhalten kritisiert wird. Im Jahr 2014 wurde im Netz ein Clip veröffentlicht, in dem der Sänger seinen Hit "One Less Lonely Girl" parodiert – und dabei ebenfalls rassistische Äußerungen tätigt. Darauf bezog sich Justin auch in seiner Stellungnahme. "Als ich ein Kind war, war ich unglaublich ignorant und habe einige sehr verletzende rassistische Witze gemacht, die eindeutig nicht lustig waren", schrieb er.

Getty Images Morgan Wallen, Musiker

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Oktober 2020

Getty Images Justin Bieber, Sänger

