Ist die Beziehung von Cathy (33) und Mats Hummels (32) wirklich am Ende? Die schöne Dirndl-Designerin und der Fußballstar gelten lange als das Traumpaar der deutschen High Society. Doch zuletzt werden immer wieder Gerüchte laut, es kriselte zwischen dem Kicker und seiner Herzdame. Während Mats für den BVB – seinem Fußballverein – viel in Dortmund unterwegs ist, wohnt sie weiterhin mit Sohn Ludwig in München. Aus dem Fußallerumfeld soll nun durchsickern: Ihre Beziehung ist offenbar in die Brüche gegangen und eine Scheidung steht bevor!

Dass Cathy und Mats getrennt sein und kurz vor einer Scheidung stehen sollen, erfuhr die Bild am Sonntag aus Fußballerkreisen. Demnach seien die beiden aktuell damit beschäftigt, sich hinter den Kulissen möglichst harmonisch zu einigen. Das Wohl ihres gemeinsamen Sohnes stehe bei dem Ehepaar an erster Stelle. Durch die Entfernung zwischen Dortmund und München hätten sie sich auseinandergelebt: "Cathy ist viel alleine, das ist nicht immer einfach", erklärt ein Insider aus dem Umfeld der beiden. Cathy und Mats wollten zu den Trennungs-Gerüchten gegenüber Bams bislang keine Stellung beziehen. "Kein Kommentar", ließ die 33-Jährige lediglich verlauten

Auch wenn Cathy sich immer wieder auch viel allein mit Sohn Ludwig auf Social Media teilte, betonte sie doch stets – wie zuletzt auch im Oktober gegenüber Bild: "Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels, Eheleute

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de