Till Adam will einen absoluten Neustart! Der Bademeister ist den Fans aus zahlreichen Flirtshows bekannt – zuletzt schien er sein Liebesglück schließlich aber mit seiner On-off-Freundin Hanna Annika (23) gefunden zu haben. Doch Fehlanzeige: Das Paar trennte sich nur wenige Wochen nach Ex on the Beach erneut im Streit. Eine Erinnerung aus der Zeit blieb dem TV-Star zunächst aber noch – ein Tattoo mit Hannas Namen. Jetzt ließ sich Till den Schriftzug überstechen und verriet Promiflash, wie es zu diesem Entschluss kam.

"Ich habe mich entschieden, das Tattoo zu überstechen, weil ich endgültig mit der Beziehung abschließen möchte. Hanna ist nicht mehr der Mensch, den ich einst geliebt habe. Sie ist ein anderer Mensch geworden, den ich nicht mehr toll finde", erklärte der Kieler gegenüber Promiflash. Die Wege der Ex-Partner hätten sich nicht nur für jetzt getrennt, sondern für immer. "Ich möchte auch kein Zurück mehr und das Tattoo besiegelt das", betonte er. Till habe es genervt, dass der Körperschmuck ihn nahezu täglich an seine frühere Freundin erinnert habe.

Mit dem Covern der Buchstaben schließt der 32-Jährige aber nicht nur mit der Blondine ab, sondern ebnet sich auch den Weg ins "freie" Datingleben. Till gab nämlich zu, dass ihm Hannas Name auf dem Handgelenk unangenehm war. "Außerdem ist mir dieses Tattoo bei neuen Dates einfach megapeinlich", erzählte er. Jetzt zieren seinen Arm keine Buchstaben mehr, sondern ein schwarzer Block, der mit seinen übrigen Tattoos verfließt.

TVNow Till und Hanna, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

privat Till Adams überstochenes Tattoo

Instagram / tilladam23 Till Adam beim Tätowierer

