Ist dieses Bild etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl? Dijana Cvijetic (27) und Marcellino Kremers haben sich vergangenes Jahr nach ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars ineinander verliebt. Seitdem gehen die TV-Bekanntheiten gemeinsam durchs Leben und zeigen auch regelmäßig im Netz, dass sie total happy zusammen sind. Einige ihrer Follower vermuten nun sogar, dass sie jetzt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben könnten.

"Antrag?", fragt ein neugieriger Instagram-Abonnent von Dijana. Der Grund für diese Frage: Ein Turtelbild von der Schweizerin und ihrem Partner, auf dem er eine Ringschachtel mit einem Diamantklunker in der Hand hält. Ein Blick in die Kommentarspalte verrät, dass tatsächlich nicht nur ein User denkt, dass der Muskelmann vor seiner Freundin auf die Knie gegangen ist. Doch dem ist nicht so: Mit dem Foto macht das Paar lediglich Werbung für eine Schmuckfirma.

Es könnte allerdings durchaus sein, dass der Schnappschuss bald Realität wird und Marcellino seine Dijana mit einem Verlobungsring überrascht – immerhin machen die beiden Turteltauben im Promiflash-Interview klar, dass sie bereits ihre gemeinsame Zukunft planen: "Heiraten möchten wir auf jeden Fall und wir möchten auch am liebsten einen Zug voller Kinder haben."

