Für ihr Geschenk zur Geburt von Evanthia Benetatous (29) Sohn griff Claudia Obert (59) jetzt offensichtlich tief in die Tasche! Dass die beiden Frauen eine Freundschaft verbindet, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Auch nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Promis unter Palmen verabreden sich die TV-Bekanntheiten immer wieder. Vor wenigen Wochen wurde Evas Leben dann komplett auf den Kopf gestellt: Sie brachte ihren Sohn George zur Welt – und zu diesem Anlass gab es von Claudia ein Präsent der besonderen Art!

Erst vor wenigen Tagen schaffte es die frischgebackene Mutter, auch das Geschenk von Freundin Claudia aufzupacken. Dabei ließ bereits der Gucci-Aufdruck auf der Verpackung vermuten, dass es sich um etwas äußerst Hochwertiges des luxuriösen Modelabels handelt. Tatsächlich beschenkte Claudia den kleinen Erdenbürger mit süßen Gucci-Sneakern und einem edlen Poloshirt in den üblichen Farben weiß, grün und rot.

"Es ist unglaublich cool, was in den Boxen drin ist", schwärmte Eva. Trotz großer Begeisterung fehlen der Neu-Mama dann aber offenbar doch die Worte. Die restlichen Sequenzen, in denen das stylishe Outfit zu sehen ist, unterlegte sie nur noch mit dem passenden Song "Gucci Gang" des Rappers Lil Pump (20). Bleibt also nur noch abzuwarten, bis Eva ihren George mal in dem Look ablichtet.

Instagram / evanthiabenetatou Claudia Oberts Gucci-Geschenk

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

