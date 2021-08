Will Jörg Draeger (75) in Werner Hanschs (82) Fußstapfen treten? Der Sportreporter hatte die vergangene Staffel von Promi Big Brother gewonnen – und das, obwohl er im Vergleich zu seinen Konkurrenten deutlich älter war. Trotzdem konnte sich der Journalist in den Challenges gegen seine Mitstreiter durchsetzen. Ob Jörg in der diesjährigen Ausgabe des Formats wohl an diesen Erfolg anknüpfen kann? Gegenüber Promiflash verriet er nun, dass er sich an Werner auf jeden Fall ein Beispiel nehmen will!

Im Promiflash-Interview schwärmte der 75-Jährige nun von dem Sieger der vergangenen Staffel. "Bei Werner kann ich nur sagen: Ich nehme ihn mir als Vorbild, weil er die Contenance allenthalben bewahrt hat", meinte er. Obwohl Jörg genau wie der 82-Jährige ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe, wolle er sich aber nicht mit ihm vergleichen: "Weil Werner ja doch noch ein bisschen älter ist als ich und ein schweres Schicksal zu meistern hatte."

Der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer glaube deshalb nicht, dass sein fortgeschrittenes Alter in der Sendung ein Problem darstellen werde. Stattdessen sei Jörg eher besorgt, dass er sich womöglich nicht richtig in die Gruppe integrieren könne. Jörg sei nämlich sehr rechthaberisch. "Ich neige dazu, zwar nicht cholerisch, aber außergewöhnlich wütend zu sein, wenn jemand meine Meinung nicht teilt", gab der gebürtige Berliner ehrlich zu.

