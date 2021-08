Was steckt hinter Jörg Draegers Promi Big Brother-Teilnahme? Jüngst wurde bekannt, dass auch der Moderator in der diesjährigen Staffel der Realityshow zu sehen sein wird. Neben seinen prominenten Mitbewohnern wie der Bachelor-Finalistin Michelle Gwozdz, der Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33) oder dem Ex on the Beach-Kandidaten Eric Sindermann (33) gehört Jörg mit seinen 75 Jahren zu den ältesten Teilnehmern des TV-Experiments. Was hat ihn an dem Format gereizt?

Gegenüber Promiflash erklärte der einstige "Geh aufs Ganze!"-Showmaster, dass er lange überlegt habe, ob er wirklich bei "Promi Big Brother" mitmachen solle. Dann habe er die Anfrage aber angenommen: Er möchte testen, wie er sich in so einer Extremsituation, mehrere Wochen mit verschiedenen Charakteren auf engstem Raum eingesperrt, verhalten wird. "Ich hatte bisher aufgrund meiner Jobs immer den Vorteil, dass ich irgendwann am Ende einer Diskussion schlicht und einfach sagen konnte: 'Wir machen das jetzt so!'", schilderte der gebürtige Berliner. Das sei in dieser TV-Show aber anders, vermutete er: "Ich muss sehen, dass ich eine persönliche Autorität ausstrahle, indem ich motiviere, indem ich tröste und was auch immer nötig ist in die Gruppe einbringe und versuchen werde, von der Gruppe aufgenommen zu werden."

Inzwischen habe sich Jörg (75) auch schon gut auf die Show vorbereitet: "Ich habe ein bisschen trainiert [...] und einen Physiotherapeuten zurate gezogen." Außerdem hatte sich der ehemalige Let's Dance-Kandidat vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören – das sei ihm jedoch nicht gelungen.

Getty Images Jörg Draeger auf der Artists Against Aids Gala in Berlin

SAT.1/Marc Rehbeck Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / joergdraeger.official Jörg Draeger, Oktober 2020

