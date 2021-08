Paulina Porizkova schämt sich nicht für ihr Alter. Immer wieder gibt die Desperate Housewives-Darstellerin ihren Fans auf Social Media intime Einblicke in ihren Alltag. Erst im Juli hatte die Schauspielerin beispielsweise ein Foto von sich geteilt, auf dem sie komplett nackt posierte. Auch ihren knackigen Po hatten die Follower der Beauty in einer Spiegelung bestens erkennen können. Nun teilte die zweifache Mama einen heißen Schnappschuss in einem weißen Bikini.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte das Model nun eine Aufnahme von seinem Urlaub in Texas. In ihrem Beitrag sprach sich die Blondine zudem gegen all die kleinen Mittelchen aus, die im Netz beworben werden, um auf ewig jung zu bleiben. Ihrer Meinung nach würden all die Pillen, Zaubertränke und das tägliche Training, um den Alterungsprozess aufzuhalten, im Endeffekt ohnehin keine große Wirkung zeigen. "Weißt du, was die einzige Möglichkeit ist, das Altern aufzuhalten? Sterben", zeigte sich Paulina schwarzhumorig.

Sie fuhr fort, dass sie nicht den Rest ihres Lebens damit verbringen wolle, gegen sich selbst anzukämpfen. "Ich will das Beste aus dem machen, was mir gegeben wurde, und ich möchte ein helles Licht in die dunklen Ecken der Schande leuchten, die auf Frauen gehäuft wird, weil sie es wagen, zu altern", schrieb die gebürtige Tschechin in ihrem Post weiter. Sie könne die Welt zwar nicht allein verändern, aber sie wolle mit diesem Bild so viele Frauen wie möglich dazu animieren, sich und ihr Älterwerden zu akzeptieren.

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Juli 2021

Instagram / paulinaporizkov Schauspielerin Paulina Porizkova

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im August 2021

