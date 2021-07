Sie lässt die Hüllen fallen! Paulina Porizkova kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren zierte das Model das Cover der deutschen Vogue. Doch die gebürtige Tschechin erwies sich in den folgenden Jahrzehnten als echter Tausendsassa: Sie spielte nämlich auch in zahlreichen Filmen und Serien mit und verwirklichte sich sogar als Autorin! Jetzt bewies Paulina, dass sie dabei noch immer in Topform ist – mit einem atemberaubenden Nackt-Pic!

Das kleiderlose Selfie postete Paulina auf Instagram. In ihrem römischen Hotelbadezimmer lichtete die 56-Jährige sich selbst ab. Der Clou: Der Raum ist so mit Spiegeln verhangen, dass der durchtrainierte Körper von allen Seiten zu sehen ist! "Nach der Arbeit und einem erholsamen Bad hatte ich Langeweile und dabei ist dieses Bild herausgekommen", begründete das Model den Schnappschuss.

Es ist gut möglich, dass das Bild nicht das Letzte seiner Art bleibt. Denn Paulina hat anscheinend Gefallen an den Nackedei-Shoots in Eigenregie gefunden. "An alle, die ein Problem mit nackter Haut haben: Dieses Profil wird kein sicherer Ort für euch sein!", witzelte sie.

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Juli 2021 in Rom

Getty Images Ric Ocasek und Paulina Porizkova im Februar 2016 in New York

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova in Costa Rica

