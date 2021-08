Damit erfüllt sie sich einen Lebenstraum! Nachdem Jessica Springsteen (29) zwar schon 2012 als Ersatzreiterin bei Olympia dabei gewesen, aber nicht zum Zug gekommen war, schaffte es die Tochter der Musiklegende Bruce Springsteen (71), sich für Olympia 2020 wieder zu qualifizieren – und nicht bloß in der zweiten Reihe. Sie trat im Springreiten für das Team der USA an und war dabei auch noch äußerst erfolgreich: Jessicas Team holte sich den zweiten Platz und damit olympisches Silber!

Unterlegen waren Jessica und ihren beiden Teamkollegen nur den schwedischen Gegnern: Die Freude über die Silbermedaille war der Reiterin daher entsprechend ins Gesicht geschrieben – und sie wollte gleich ihren Eltern davon berichten! Direkt nach dem Sieg habe sie per Face Time mit ihrem berühmten Vater und der Mutter Patti Scialfa kommuniziert: "Ich konnte zwar nichts von dem verstehen, was sie gesagt haben, aber ich weiß, dass sie begeistert waren!", erzählte die Olympionikin The Sun. Ihre Familie habe vor lauter Aufregung am anderen Ende der Leitung so laut und durcheinander gesprochen, dass Jessica nur Geschrei wahrgenommen habe.

Die Freude ihrer Eltern spiegelt wohl die guten Beziehungen innerhalb der Familie wider: "Sie haben mich unterstützt, seit ich klein war", hatte die 29-Jährige bereits vergangenen Monat in der Today-Show geschwärmt. Es fühle sich für sie daher so an, als ritten ihre Eltern gemeinsam mit ihr auf der sportlichen Erfolgswelle.

Pascal Le Segretain/Getty Images for Gucci Bruce Springsteen mit seiner Tochter Jessica Springsteen

Getty Images Jessica Springsteen bei Olympia, Tokio 2021

Getty Images Bruce Springsteen mit seiner Frau Patti Scialfa und Tochter Jessica Rae Springsteen

