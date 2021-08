Diogo Sangres Auftragsbuch platzt aus allen Nähten! Aktuell ist der Womanizer bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. In der Datingshow verdreht der Muskelberg mal wieder reihenweise den Damen den Kopf. Aktuell scheint er mit Ex on the Beach-Kollegin Vanessa Mariposa anzubandeln. Doch auch im echten Leben kann sich der Kölner nicht von Anfragen retten – und das dankt ihm auch sein Geldbeutel. Denn wie der Tätowierer im Promiflash-Interview verrät, reißen sich die Damen mittlerweile um ein Motiv von ihm!

"Ich habe durch die TV-Formate die ein oder andere Anfrage mehr fürs Tätowieren reingekommen", freute sich Diogo vor Kurzem im Gespräch mit Promiflash. Bei den Wünschen, wo das Motiv platziert werden soll, sei auch schon mal die eine oder andere schlüpfrige Körperstelle dabei. Doch das ist für den Profi an der Tätowiermaschine kein Problem: "Tattoos im Intimbereich sind natürlich sehr interessant, weil man das nicht tagtäglich macht."

Wie auch immer das "Are You The One?"-Abenteuer für Diogo ausgeht – eine weitere Kuppelsendung muss es nicht mehr unbedingt für den Rheinländer sein. Zuvor war er ja auch schon bei Temptation Island und "Ex on the Beach" zu sehen. "Ich war bisher tatsächlich nur in Datingshows. Es reicht glaube ich langsam", gab er zu. Es bleibt spannend, wie und wo die Zuschauer den Mann mit dem Händchen für Nadeln wohl als Nächstes sehen!

TVNOW / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island"-Kandidat 2020

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

