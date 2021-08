Ist das der Start eines hässlichen Rosenkrieges? Bei Promi Big Brother sprach Daniela Büchner (43) offen über ihre in die Brüche gegangene Beziehung zu Ennesto Monté (46). Dabei unterstellte die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihm unter anderem, dass der Schlagersänger sie tief verletzt und sie rückblickend einige "Warnschüsse" überhört habe. Seine Retourkutsche folgt prompt: Der "Kühles Blondes"-Interpret schoss jetzt gegen seine Ex zurück und wehrte sich gegen die Anschuldigungen.

"So, wie ich mich erinnere, hat die Dame gesagt, aus Respekt zu den Kindern und seiner Familie wird es keine Schlammschlacht geben...", beginnt Ennesto seine Tirade in seiner Instagram-Story, die er mittlerweile wieder gelöscht hat. Das habe Danni nun wohl aber vergessen, wie der 46-Jährige schimpft: "Aber jetzt, wenn man nichts zu erzählen hat und die Quoten in den Keller gehen, greift man doch wieder zu und immer als Opfer. Hauptsache Aufmerksamkeit... Selbst reflektieren: Fehlanzeige."

Damit hatte er seinem Unmut aber noch nicht genug Luft gemacht. Der gebürtige Serbe feuerte dann noch heftiger gegen seine Ex: "Frag dich lieber, wie ich es so lange ausgehalten habe, wenn du den ganzen Tag schreiend und schlecht gelaunt durch die Gegend die Augen verdrehst." Außerdem wolle er festhalten, dass Danni die Trennung öffentlich machte und nicht er, so wie sie es bei Promi BB dargestellt hatte.

Anzeige

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de