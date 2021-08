Sarah (30) und Dominic Harrison (30) sind nun schon sieben Jahre lang ein Paar. Im November 2017 gaben sie sich dann das Jawort. Die Webstars schweben heute im Familienglück. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Die YouTuberin teilt im Netz immer wieder Einblicke in ihr Privatleben und ihren Alltag. Jetzt sprach Sarah bei einer Fragerunde auf Social Media über ihr Liebesleben vor Dominic.

Sarah erklärte im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram, dass sie vor Dominic tatsächlich nur einen festen Freund hatte. Sie schrieb: "Ich hatte eine fünfjährige Beziehung, bevor ich Domi kennengelernt habe, und das war's." Zwischen Dominic und ihr hat es vor ca. sieben Jahren dann gefunkt. Kennengelernt hat sich das Paar 2014 in einem Klamottenladen und baute über Facebook dann den Kontakt auf. Das verriet Sarah vergangenes Jahr in ihrer Instagram-Story.

Die Netz-Stars wirken auch heute noch so glücklich wie am ersten Tag. Erst vergangenen Monat postete die Blondine eine rührende Liebeserklärung zum Geburtstag ihres Ehemanns. Darin schrieb sie: "Happy Birthday du wundervoller Mensch. Du bist was ganz Besonderes – bleib einfach so, wie du bist. Ich liebe dich."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Webstars

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

