Sarah Harrison (30) wünscht ihrem Liebsten nur das Beste! Bereits im November 2017 gaben sich die YouTuberin und ihr Gatte Dominic Harrison (30) das Jawort. Inzwischen hat sich viel getan im Leben der Webstars: Die Netz-Bekanntheiten sind nicht nur stolze Eltern zweier Töchter, sondern auch nach Dubai ausgewandert. Am heutigen Donnerstag feiert der Influencer seinen 30. Geburtstag – und Sarah gratuliert ihm öffentlich mit rührenden Worten!

"Happy Birthday, du wundervoller Mensch", jubelt Sarah via Instagram. Neben den Glückwünschen an ihren Partner teilt die Blondine auch mehrere Schnappschüsse, auf denen sie sich an den Hottie kuschelt. "Du bist was ganz Besonderes. Bleib einfach so, wie du bist. Ich liebe dich", schreibt die 30-Jährige zu den Aufnahmen. Wie das Paar den runden Ehrentag des Muskelmannes verbringt, behielten die beiden bisher aber für sich.

Nur wenige Wochen vor Dominic ließ auch Sarah die Zwanziger hinter sich. Ihren 30. Geburtstag verbrachte das Duo mit einem Kurzurlaub auf den Malediven. Freudestrahlend posierte das Geburtstagskind Anfang Juni mit einem prall gefüllten Frühstückstablett im Pool.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de