Chris Broy spricht Klartext! Im vergangenen April hatte der Kampf der Realitystars-Kandidat die Trennung von seiner Verlobten Evanthia Benetatou (29) bekannt gegeben. Seitdem hat sich im Leben der ehemaligen Turteltauben viel verändert: Sie sind Eltern eines Sohnes geworden. Doch weil der Kindesvater seiner Ex mit dem Baby angeblich nicht hilft, musste Eva eine harte Entscheidung treffen: Sie gab die gemeinsame Hündin Sheikha vorübergehend bei ihrem Vater ab. Chris ist deshalb offenbar ziemlich wütend: Er stellt klar, dass er die Fellnase gerne genommen hätte!

In seiner Instagram-Story veranstaltete der 32-Jährige kürzlich eine Fragerunde. Dabei wollte ein Fan von ihm wissen, was der einstige Sommerhaus-Bewohner davon halte, dass Sheikha nun nicht mehr bei seiner einstigen Verlobten wohne. Chris erklärte daraufhin, dass er in Evas Pläne zuvor überhaupt nicht eingeweiht wurde. "Ich habe davon aus den Medien erfahren. Ich wollte den Hund seit Tag eins bei mir haben. Ich hätte den Hund genommen", berichtete er.

Die 29-Jährige hatte bereits vor wenigen Tagen im Netz klargemacht, wie schwer ihr der Entschluss falle, das Haustier für eine Weile zu ihrem Papa zu bringen. "Aber ich weiß, sie ist in guten Händen und die kleine Auszeit tut mir sicherlich gut. Vor allem jetzt gerade, wo der Kleine extreme Koliken hat, ist das einfach ein bisschen zu viel für mich momentan", begründete die frischgebackene Mutter ihre Entscheidung.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George Angelos

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Sternchen

