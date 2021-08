Dagi Bee (26) kann ihr Kind schon fühlen. Anfang des Monats hatte die YouTuberin die freudige Nachricht mit ihrer Community geteilt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten würde. Bisher hielten sich die werdenden Eltern noch recht bedeckt über die Schwangerschaft, doch nun teilten sie ein erstes Update. Die zukünftige Mama verriet jetzt, dass sie sogar schon die Tritte ihres Babys spüren könne.

In ihrem neuen YouTube-Video sprach die in Düsseldorf geborene Beauty erstmals ausführlich über ihre Schwangerschaft und beantwortete gemeinsam mit ihrem Liebsten die meist gestellten Fragen der Fans. Ihre Community wollte neben der Frage, wie Dagi erfuhr, dass sie schwanger ist, ebenfalls wissen, ob die Polnischstämmige ihr Baby schon wahrnehmen würde. "Ja, ich spüre schon Tritte. Ungefähr seit drei Wochen", begann die Blondine zu erzählen. Sie fuhr fort, dass man die Bewegungen mittlerweile auch schon von außen fühlen könne. "Eugen hat sie auch schon gespürt", versicherte sie lächelnd.

Im Anschluss lüftete Dagi dann auch noch das Geheimnis, wie weit ihre Schwangerschaft inzwischen schon fortgeschritten sei. "Ich befinde mich jetzt gerade in der 21. Schwangerschaftswoche", erzählte die Fack ju Göhte 2-Darstellerin freudestrahlend. Die Hälfte sei somit geschafft und die zukünftigen Eltern können es offenbar kaum erwarten ihr Kind in den Armen zu halten. "Man will das Wesen kennenlernen, was man in die Welt gesetzt hat und auch alles andere – außer das Winden wechseln", scherzte Eugen.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

