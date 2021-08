Hat Eugen Kazakov (27) schon Bammel vor der Vaterrolle? Vor ein paar Tagen überraschten YouTuberin Dagi Bee (26) und ihr Mann ihre Fans mit dieser zuckersüßen Nachricht: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Ganz klar: In ein paar Monaten wird sich das Leben der Webvideoproduzenten für immer verändern! Wie geht es Eugen wohl mit dem Gedanken, dass er demnächst ein Vater wird?

In seiner Instagram-Story stellte der 27-Jährige sich jetzt einigen Fan-Fragen rund um die Schwangerschaft. Ein Abonnent wollte wissen, ob es nicht ein komisches Gefühl ist, Papa zu werden. Eugens eindeutige Antwort: "Absolut nicht. Im Gegenteil: Die Vorfreude ist riesig auf den Zuwachs in unsere Familie. Ich bin mir sicher, es wird die tollste Zeit!" Weiter betont der Webstar: "Ich freue mich wirklich sehr [...] auch einfach über die Schwangerschaftszeit... die ersten Einkäufe, Erledigungen, Geburtsvorbereitung und so weiter."

Eine weitere spannende Fan-Frage: Hat Eugen Dagis Schwangerschaft schon kommen sehen? "Ehrlicherweise, ja – weil es ja eine geplante Schwangerschaft war", erklärt der Regisseur. "Ich hab immer auf diesen Tag gewartet, wo Dagi mich zu Hause mit dem Schwangerschaftstest überrascht." Dennoch will er klarstellen: "Ich habe mich natürlich in dem Moment so gefreut, das kann man gar nicht in Worte fassen."

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov auf Ibiza

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de