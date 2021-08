War Sam Dylan (30) bei Prince Charming etwa überhaupt kein Single? Im Jahr 2019 nahm die Reality-TV-Bekanntheit an der schwulen Datingshow teil, um das Herz des Prinzen Nicolas Puschmann (30) zu erobern. Inzwischen ist der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer – nach einer kurzzeitigen Trennung – wieder an Rafi Rachek (31) vergeben. Doch jetzt gibt es jemanden, der hinter Sams "Prince Charming"-Teilnahme eine große Inszenierung wittert. Daniel Kreibich meint: Sam war während der Datingshow schon mit Rafi zusammen!

Der Hellseher gehörte noch bis vor wenigen Tagen zu dem diesjährigen Promi Big Brother-Cast. Aus medizinischen Gründen musste er aber leider das TV-Weltall verlassen. Bei Promi BB traf der Astro-TV-Star erstmals auf Rafi, der in der Show nach allen Regeln der Kunst polarisiert. Im Promiflash-Interview machte Daniel deutlich, dass Rafi in der Sendung ein falsches Spiel spielt. Doch dieser Vorwurf galt nicht nur ihm, sondern auch seinem Partner Sam. Auch dieser lande gerne mal den ein oder anderen PR-Coup. So sei Sam Daniel zufolge zum Beispiel damals gar nicht als Single auf Partnersuche bei "Prince Charming" gegangen.

"Wenn jemand zu 'Prince Charming' geht und kein Interesse an dem Prinzen zeigt und kurz danach eine Liebesbeziehung inzidiert – das ist doch der Hammer?!", tat Daniel seinen Unmut gegenüber Promiflash kund. Auch Rafis Bachelorette-Teilnahme, nach der er sich als homosexuell outete, sei für denn Hellseher nur eine "PR-Masche" gewesen. "Das ist eine sehr verkorkste Beziehung, die mit möglichst viel Öffentlichkeit möglichst viel Geld verdienen will. Es ist bei denen sehr viel inszeniert", meinte Daniel zu wissen. Sam wollte sich auf Promiflash-Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.

Sat.1 Daniel Kreibich, Star-Hellseher

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

