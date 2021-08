Pretty Little Liars-Darstellerin Shay Mitchell (34) ist nun schon seit mehreren Jahren mit ihrem Freund, Schauspieler Matte Babel (40), zusammen. Das Paar bekam 2019 sein erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Atlas. Auf Social Media teilt die Brünette regelmäßig süße Fotos ihrer kleinen Familie. Trotz glücklicher Beziehung und Nachwuchs scheint das Paar es nicht wirklich eilig zum Altar zu haben. Shay erklärte kürzlich, woran das liegt.

"Ich weiß nicht, ob ich je etwas in der richtigen Reihenfolge gemacht habe", scherzte der TV-Star im Interview mit E! News' Daily Pop. "Ich habe nicht geheiratet, bevor ich ein Kind gekriegt habe. Ich habe ein Kind gekriegt und habe nicht geheiratet. Ich weiß nicht, ob das für uns auf dem Plan steht", erläuterte sie. Sie sei mit ihrem aktuellen Lifestyle rundum zufrieden. Shay verspüre in der Hinsicht keinerlei Druck. "Ich könnte einfach abhauen. Ich bräuchte keinen Anwalt, sondern könnte einfach gehen und er genauso. So bleibt's sexy", erklärte sie. Sie würden sich jeden Tag aufs Neue gegenseitig als Partner aussuchen.

Dafür scheinen sie aber ihre Familie noch vergrößern zu wollen. Shay deutete in der YouTube-Show "Moms Like Us" an, dass ihre Tochter Atlas vielleicht bald ein Geschwisterchen bekommt . Sie scherzte: "Ich fühle mich so unproduktiv durch die Pandemie. Ich hätte ein Baby bekommen sollen."

