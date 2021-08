Traurige Nachrichten von der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Josephine Welsch (29)! Die Dreifachmama und ihr Partner Robert Dallmann haben sich getrennt. Im Juni 2018 hatte die Laiendarstellerin mit der Nachricht überrascht, das erste Mal Mama zu werden. Mit ihrem Freund bekam sie rund eineinhalb Jahre nach ihrem ersten Kind sogar noch Zwillinge. Sah es bei den Fünfen lange ziemlich rosig aus, verkündete Josephine nun aus heiterem Himmel: Die heile Familienwelt ist Geschichte – sie und Robert haben ihre Beziehung beendet!

"Wir haben uns entschieden, keine gemeinsamen Wege mehr zu gehen. Egal wie schön es manchmal aussieht oder sich sogar anfühlt, haben wir für uns festgestellt, dass wir uns gegenseitig etwas vorgemacht haben. Diese Erkenntnis ist manchmal schwerer als alles andere", schrieb Josephine in einem ehrlichen Instagram-Post am Samstagabend. Für das Ex-Paar zähle jetzt nur noch eines: das Wohl ihrer drei gemeinsamen Kinder.

Für den TV-Star ist die aktuelle Situation alles andere als einfach, wie sie weiter in dem Post zugibt. Es schnüre ihre regelrecht die Luft ab! "Es ist grad sehr schwierig, weil so unglaublich viel dran hängt. Ich bin mir dem sehr bewusst und habe nur eine Hoffnung, dass wir das aller beste mit den Kindern daraus machen", erklärt die Blondine. Auch wenn bei Josphine und Robert der Frust und die Wut aufgrund der Trennung noch spürbar seien, hoffen sie beiden jetzt einfach, "dass jeder seinen Frieden findet, denn nur so kann er auch Frieden ausstrahlen."

