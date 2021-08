Von wegen seelenverwandt! Tyler Cameron (28) und Camila Kendra gehen wieder getrennte Wege. Der ehemalige The Bachelorette-Star und das Model haben ihre Beziehung gerade erst öffentlich gemacht. Im TV schwärmte Tyler vergangene Woche sogar in den höchsten Tönen von seiner Liebsten. Mit Camila habe er nicht nur die große Liebe, sondern auch eine Seelenverwandte gefunden, erklärte er. Doch diese Liebesbekundung war offenbar etwas vorschnell: Tyler und Camila sollen sich getrennt haben.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, sollen die beiden sehr plötzlich und nicht im Guten auseinandergegangen sein. Die Trennung – nach inzwischen etwa acht Monaten Beziehung – sei noch sehr frisch. Tatsächlich folgen sich der Ex von Gigi Hadid (26) und die 26-Jährige auf Instagram schon nicht mehr. Auch von Pärchenbildern auf ihren Accounts gibt es keine Spur mehr. Der Grund für die angebliche Trennung ist bisher noch nicht bekannt.

Im Netz kursiert gerade allerdings ein Bild, das am vergangenen Wochenende in einer Bar in Jacksonville entstanden sein soll. Darauf ist der Frauenschwarm mit einer unbekannten Blondine zu sehen. Die beiden wirken sehr vertraut miteinander. Ob das möglicherweise etwas mit dem Liebes-Aus zu tun haben könnte?

Camila Kendra, Model

Tyler Cameron im Juni 2021

Camila Kendra im August 2021

