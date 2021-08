Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) heizen die Gerüchteküche weiterhin an! Der Schauspieler und die Influencerin sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen: Trotz der Schwangerschaft der ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidatin hatten böse Zungen über eine Trennung gemunkelt – zuletzt zeigten sich die beiden dann jedoch immer wieder an den gleichen Orten. So auch nun wieder: Jimi und Yeliz sind offenbar gemeinsam im Urlaub.

Das lassen derzeit die Instagram-Storys der beiden vermuten. Am Sonntagabend veröffentlichte die werdende Mama auf der Plattform ein Foto, das einen Hotelpool inklusive Hängematte zeigt – das gleiche Motiv erschien kurz darauf auch in Aufnahmen des "Wilde Kerle"-Stars. Wo sich das Duo derzeit befindet, ist unklar – es scheint jedoch ganz so, als würden Yeliz und Jimi kurz vor der Geburt ihrer Tochter noch einen letzten Urlaub als Pärchen genießen.

Weder Yeliz noch Jimi hatten sich in den vergangenen Wochen zu den Spekulationen geäußert. Laut einem Insider soll die schnelle Schwangerschaft die beiden jedoch ziemlich überrumpelt und zu einigem Ärger geführt haben. "Wir hoffen, dass sie die Liebeskrise überstehen", schilderte der Bekannte des Paars gegenüber Bild.

Instagram / jimbonader, Instagram / _yelizkoc_ Instagram-Storys von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

