Stecken Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (24) mitten in einer Liebeskrise? Das Traumpaar soll angeblich in der kommenden Temptation Island V.I.P.-Staffel seine Treue auf die Probe stellen – bestätigt wurde das jedoch noch nicht. Die Brünette klagte jedoch vor Kurzem über eine schnelle Gewichtsabnahme – schon zu dieser Zeit spekulierten Fans darüber, ob womöglich Stress aufgrund beziehungstechnischer Probleme der Grund sein könnte. Nun heizte Paulina die Gerüchteküche um eine womögliche Trennung erneut an!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sie sich entweder für einen Mann oder ihren Hund entscheiden würde – gemeinsam mit Henrik hatte die Influencerin nämlich einen Welpen namens Ghost bei sich aufgenommen. Die Antwort auf diese Frage war mehr als eindeutig. "Safe eher mein Buba", schrieb die einstige Köln 50667-Darstellerin und postete dazu ein Bild ihres Vierbeiners.

Das ist aber nicht das einzige Indiz, welches darauf hindeuten könnte, dass es bei Paulina und Henrik gerade nicht allzu rund läuft. In den vergangenen Wochen waren die beiden kaum noch in den Storys des anderen zu sehen – dabei waren die zwei erst vor Kurzem in eine gemeinsame Wohnung gezogen.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit ihrem Hund Ghost

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Star

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2021

Anzeige

Glaubt ihr, dass an den Gerüchten um eine Liebeskrise etwas dran sein könnte? Ja, sieht ganz danach aus! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de