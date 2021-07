Bei Paulina Ljubas (24) purzeln ungewollt die Pfunde! Angeblich sollen die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Freund Henrik Stoltenberg in der kommenden Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen sein. Lange war es still auf den Kanälen der Reality-TV-Stars, inzwischen posten sie aber wieder wie gewohnt. Aber irgendetwas scheint der Beauty auf den Magen zu schlagen – etwa der Stress während des Treuetests auf der Insel? Im Netz erzählte Paulina nun, dass sie in den vergangenen Wochen sechs Kilo abgenommen habe.

Während einer Instagram-Fragerunde merkte einer ihrer Follower an, dass die 24-Jährige in letzter Zeit etwas dünn aussehe. "Ich wiege aktuell 63 Kilogramm auf 1,74 Meter. Das ist für mich tatsächlich sehr wenig. Ich habe irgendwie in den letzten drei bis vier Wochen sechs Kilogramm verloren", antwortete Paulina daraufhin. Beabsichtigt sei der Gewichtsverlust aber keineswegs gewesen. "Die Form ist natürlich jetzt schön und gefällt mir auch, aber die Art und Weise ist nicht gewollt gewesen", erklärte die Brünette. In ihren Augen sei die rapide Abnahme nicht gesund gewesen.

Ob ihr in den vergangenen Monaten tatsächlich die Dreharbeiten für "Temptation Island V.I.P." zu schaffen gemacht haben, hat die Influencerin bisher noch nicht verraten. Neben Paulina und Henrik sollen auch seine Verflossene Sandra Janina (21) und deren Freund Juliano Fernandez an dem TV-Experiment teilnehmen. Die ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmer Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (26) sowie Kate Merlan (34) und ihr Partner Jakub Jarecki werden ebenfalls als mögliche Kandidaten gehandelt.

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit ihrem Hund Ghost

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

