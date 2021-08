Josh Goldstein durchlebt aktuell eine schwere Zeit. Der US-Amerikaner befand sich zuletzt eigentlich auf der Suche nach der großen Liebe: In der amerikanischen Version von Love Island flirtete der Baseball-Star, was das Zeug hält – und bandelte dort glatt mit Mitstreiterin Shannon an. Doch jetzt musste der süße Lockenkopf die Show plötzlich verlassen: Joshs große Schwester Lindsey ist überraschend verstorben.

Das wurde laut People zuletzt während der Sendung publik. In einer kurzen Ansprache erklärte Josh seinen Mitbewohnern: "Shannon und ich werden heute nach Hause fahren. Leider ist meine Schwester letzte Nacht gestorben. Ich habe gerade die Nachricht bekommen!" Der 24-Jährige schilderte weiter, die Tragödie sei vollkommen aus dem Nichts gekommen. "Sie war eine unglaubliche Person und hatte ein unglaubliches Leben. Ich muss jetzt einfach bei meiner Familie sein!", erzählte Josh.

Shannon begleitete ihren neuen Liebsten bei seinem Exit aus der Sendung. Gemeinsam meldete sich das Paar anschließend via Instagram zu Wort. In einem Video erklärte Josh: "Meine Schwester war meine beste Freundin. Nur wegen ihr war ich in der Show und habe dieses wunderschöne Mädchen getroffen." Zur Todesursache seiner Schwester äußerte er sich nicht.

Instagram / _josh.goldy_ Josh Goldstein

Instagram / _josh.goldy_ Josh Goldstein (mitte) mit seiner Mutter und seiner Schwester Lindsey

Instagram / _josh.goldy_ Shannon St. Clair und Josh Goldstein

