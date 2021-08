Queen Elizabeth II. (95) will nach vorne schauen! Im April dieses Jahres musste die britische Monarchin einen schweren Verlust verkraften: den Tod ihres Mannes Prinz Philip (✝99). Nach über 70 Jahren Ehe hinterließ er eine riesige Lücke in ihrem Leben. Vor Kurzem zog sie sich – wie jeden Sommer – in ihre schottische Urlaubsresidenz Balmoral zurück. Und dort will sie nun alte Traditionen wieder aufleben lassen.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber The Sun. Demnach wolle die Queen nach all den Turbulenzen – Gesundheitskrise, Megxit, Philips Tod – nun "weitermachen" und sich ein Stück Normalität zurückerobern. Dazu gehören wohl auch die Grillpartys der Royal Family. "Die Familien-Barbecues stehen wieder auf der Tagesordnung, auch wenn Philip zum ersten Mal nicht dabei sein wird", verriet die anonyme Quelle.

Dabei soll der 99-Jährige zu Lebzeiten immer eine ganz besondere Rolle bei Events dieser Art gespielt haben. Immerhin bezeichnete ihn sein Enkel Prinz Harry (36) in seinem rührenden Trauerpost als "Grillmeister". Vornehmlich soll er diese Leidenschaft immer auf dem Schloss Balmoral ausgelebt haben.

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2016

Getty Images Prinz Philip bei einer Kutschfahrt 2013

Getty Images Prinz Harry und Prinz Philip

