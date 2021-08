Eine weitere Person gibt Rafi Rachek (31) Rückendeckung. Auch am Montagabend ging das Drama bei Promi Big Brother weiter. Der Ex-Bachelorette-Teilnehmer ist weiterhin felsenfest davon überzeugt: Seine Mitstreiter Melanie Müller (33) und Eric Sindermann (33) kannten sich schon vor ihrem Einzug in den TV-Container und machen jetzt gemeinsame Sache – auch wenn sie beide es nicht zugeben wollen. Jetzt mischt sich auch Jade Übach (27) ein und verteidigt ihren Kumpel.

In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" bricht eine regelrechte Debatte zwischen Jade und den beiden Moderatoren Jochen Bendel (53) und Melissa Khalaj (32) aus. Während die Gastgeber argumentieren, dass es unlogisch sei, dass Melli und Eric ausgerechnet auf einem öffentlichen Event ein Komplott schmieden – vor allem, wenn da sie durch dasselbe Management vertreten sind und sich auch einfach hätten anrufen können – gibt das ehemalige Bachelor-Girl zu bedenken: "Fakt ist auch, dass die beiden gesagt haben, sie kennen sich nicht und sie kennen sich. Wenn ich in eine Show gehe und jemanden kenne, dann gebe ich ihm die Hand und sag nicht meinen Namen."

Die Blondine gibt zwar zu, dass Rafi durchaus "explosiv" sei, er mit der Konfrontation aber eigentlich nur eine Sache bezwecke: "Er will Gerechtigkeit. Und wenn er dann so was hört, dann flippt er eben aus, weil ihm das nahe geht." Jade hofft nun, dass sich bald jemand anderes streitet, damit das Thema endlich durch ist und alle ruhiger werden können.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

