Meadow Walker (22) hat den nächsten Beziehungsschritt gewagt! Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40) hat erst vor wenigen Wochen ihre neue Liebe öffentlich gemacht: Im Netz teilte das Model die ersten zuckersüßen Fotos mit ihrem neuen Freund, dem Schauspieler Louis Thornton-Allan. Wie lange das Paar bereits zusammen ist, ist zwar nicht bekannt – doch nun gibt es bereits das erste Update: Die zwei haben Verlobung gefeiert!

Auf Instagram postet Meadow nun einen eindeutigen Clip: Im weißen Bikini steht sie in einem Pool und hält ihre linke Hand in die Kamera – dabei ist der riesige Klunker an ihrem Finger nicht zu übersehen. Das Video kommentiert sie mit vier Herzen. Auch ihr Verlobter teilte einen Screenshot davon – doch mehr Infos liefern sie ihren Fans nicht zu der Verlobung. Auch genaue Details zur anstehenden Hochzeit behalten die Turteltauben vorerst für sich.

Die Fans der Laufstegschönheit sind ganz aus dem Häuschen: "Ich sterbe, herzlichen Glückwunsch!", ist ein User total begeistert. "Oh mein Gott, ich liebe es, es ist so süß", freut sich der Nächste. Das Video wird innerhalb von acht Stunden weit über 400.000 Mal gelikt.

Instagram / louisthorntonallan Louis Thornton-Allan und Meadow Walker

Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Model

Instagram / meadowwalker Meadow Walker und Louis Thornton-Allan

