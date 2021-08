Es ist immer noch das Streitthema Nummer eins bei den Promi Big Brother-Bewohnern: Kannten sich Melanie Müller (33) und Eric Sindermann (33) schon vor ihrem Einzug in den TV-Container und taten nur so, als würden sie sich nicht kennen? Davon ist zumindest Rafi Rachek (31) felsenfest überzeugt, weil er die beiden bei einem Event zusammen gesehen hat. Deshalb denkt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer: Die Blondine und der Ex-Profihandballer machen gemeinsame Sache. Nach dem ganzen Drama äußert sich nun der Sender zu den Vorwürfen.

"Wer bei 'Promi Big Brother' einzieht, erfahren die Bewohner:innen offiziell erst, wenn sie sich im Haus persönlich begegnen. Deshalb werden sie die Tage vorher im Hotel komplett von der Außenwelt abgeschottet", heißt es in einem Statement von Sat.1. Das sei auch bei Eric und Melli der Fall gewesen. Es klingt also so, als ob der Privatsender es für sehr unwahrscheinlich hält, dass der Berliner und die 33-Jährige sich im Vorfeld hätten absprechen können. Denn sie hätten gar nicht wissen können, dass sie bald zusammen bei Promi BB sind.

Nicht nur Sat.1 hat bereits auf Rafis Komplott-Anschuldigungen gegen Melli und Eric reagiert – auch die Ballermann-Sängerin selbst bezog während der Sendung am Sonntagabend Stellung, als der Konflikt in der Raumstation eskalierte: Sie habe Eric auf dem Event nur zur Rede stellen wollen, weil sie in der Presse gelesen hatte, dass er mit ihr auf gar keinen Fall in einem Format sein möchte.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller, Eric Sindermann und Rafi Rachek

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann und Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Rafi Rachek, Melanie Müller, Eric Sindermann und Daniela Büchner

