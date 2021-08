Der Kampf um das Toastbrot hat bei Promi Big Brother begonnen! Während es sich einige Bewohner der Reality-TV-Show sich im Luxusbereich namens Big Planet so richtig gut gehen lassen können, müssen die Kandidaten im Armenbereich mit dem Nötigsten auskommen. Neben Astronautennahrung bekommen sie das zu essen, was sie im Supermarkt mit erspieltem Geld einkaufen. Doch aufgrund eines knurrenden Magens gönnte sich Uwe Abel (51) ein paar Scheiben mehr Toast, als ihm offenbar zustanden. Melanie Müller (33) wies ihn daraufhin zurecht!

Der Bauer sucht Frau-Star aß in der Raumstation vier Scheiben Toast – das missfiel Melanie sofort. "Du hast dir gerade vier Toast genommen?", fragte sie den Mann von Iris Abel (53) verdutzt. Eigentlich dürfe nur ihr zufolge jeder eins essen. Doch von der Ballermann-Sängerin wollte sich Uwe wohl nicht bevormunden lassen. "Sie versucht hier, die Zügel stramm anzuziehen", ärgerte er sich im Einzelinterview.

Das Toast-Gate spaltete mittlerweile das Netz. Während vielen Fans Uwe leid tut, können anderer verstehen, dass sich der einstige Landwirt bei dem rationierten Essen nicht einfach so bedienen könne. Dragqueen Katy Bähm (27), die 2020 an Promi BB teilnahm, stellte gegenüber Promiflash klar: "Man muss sich da alles einteilen und vor allem im Team besprechen". Uwe hätte wissen müssen, was auf ihn in der Show zukommen werde. Aber Katy räumte auch ein, dass Melli auch einen anderen Ton gegenüber Uwe hätte treffen können. Trotzdem habe sie einfach an die Gruppe gedacht, stellte Katy klar.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de