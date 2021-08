Der Zoff zwischen Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) geht in die nächste Runde. Die einstige Dschungelcamperin und der Ex-Bachelorette-Boy stehen gerade bei Promi Big Brother vor der Kamera und schlagen sich schon nach wenigen Minuten die Köpfe ein. Der Grund: Rafi wirft der Familienmutter vor, sie habe einen Pakt mit Mitstreiter Eric Sindermann (33) getroffen, da sich die beiden schon vor der Show gekannt haben sollen. Nun holt Melanie zum Gegenschlag aus und schisst gegen Rafi.

In der neuen Folge des Reality-TV-Formates mussten die beiden Streithähne gemeinsam vom Big Planet in die Raumstation ziehen, in der der Zoff nun lauthals weiterging. "Was ist denn dein Problem mit mir? Ich komm da rüber und du kackst mich an, völlig sinnfrei", fragte Melanie ihrem Gegenüber. Der Freund von Sam Dylan (30) wiederholte seine Vorwürfe gegen Melanie, sie soll sich mit Eric im Vorfeld abgesprochen haben. Doch nun stellte auch Dr. Sindsen klar, dass er und Melanie sich lediglich einmal auf einem Event getroffen hätten, sich aber nicht kennen würden.

"Ich habe dich entlarvt, du lügst", wetterte Rafi fröhlich weiter. Doch Melanie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und sieht in Rafis Verhalten schon sein Showende. "Das, was du machst, wird dein Untergang hier sein, ich belächel dich gerade. Oh mein Gott, du widerst mich an", warf sie ihrem Streitpartner gegen den Kopf. Am Schlimmsten finde Melli, dass Rafi im Streit auch noch Kandidat Jörg Draeger (75) angeschrien hat. Der Beef zwischen den beiden scheint zwar noch lange nicht beigelegt zu sein, für den Moment versuchten aber beide Partien wieder etwas runterzukommen.

Sat.1 Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Sat.1 Die Kandidaten bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Rafi Rachek, Melanie Müller und Eric Sindermann

