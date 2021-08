Jetzt hat auch Melanie Müllers (33) Vater die Nase voll! Die Ballermann-Entertainerin traf bei Promi Big Brother auf den temperamentvollen Influencer Rafi Rachek (31). Kaum angekommen, kam es bereits zum Zoff: Der Freund von Sam Dylan (30) unterstellte dem Busenwunder nämlich, sie habe vor Show-Beginn einen Pakt mit dem Mitstreiter Eric Sindermann (33) geschlossen. Sie ließ sich das aber nicht gefallen und wetterte zurück. Das Ganze ging nun sogar so weit, dass sich sogar Mellis Vater im Netz einschaltete!

In Mellis Instagram-Story meldete sich ihr Papa zu Wort. Sichtlich verärgert erzählte er: "Mir tut es leid, dass meine Tochter in die Enge getrieben wird, zum Beispiel durch irgendwelche Falschaussagen oder durch Intrigen, die dort gesteuert werden." Ihm reiche es langsam, dass Melanie so angegriffen wird. Er vermute sogar, dass Rafi die Auseinandersetzung im Vorhinein geplant habe. Dass die 33-Jährige das aushalten kann, finde ihr Vater bewundernswert.

"Meine Tochter ist stark. Ich hoffe, dass sie das verkraftet", betonte er daraufhin. Doch damit nicht genug: Mellis Vater warf Rafi dann sogar vor, als vergebener Mann um das Herz von Nadine Klein (35) bei Die Bachelorette gekämpft zu haben. "Wie kann ich mich da bewerben, wenn ich weiß, mein Partner oder meine Partnerin wartet zu Hause", echauffierte er sich.

Sat.1 Rafi Rachek, Melanie Müller, Eric Sindermann und Daniela Büchner

Sat.1 Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Getty Images; Instagram / nadine.kln Collage: Rafi Rachek und Nadine Klein

