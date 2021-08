Startet die Sex and the City-Fortsetzung mit einem tragischen Abschied? Die Dreharbeiten für die Neuauflage der Hit-Show mit dem Titel "And Just Like That..." ist zurzeit in vollem Gange. Die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) sind wieder in ihre Kultrollen Carrie, Miranda und Charlotte geschlüpft. Nur auf Samantha (gespielt von Kim Cattrall, 64) müssen die Fans verzichten. Aber wie wird die Show ihre Abwesenheit erklären? Laut einer Fan-Theorie könnte Samantha in der Serienfortsetzung sterben.

Auf TikTok macht zurzeit ein kurzer Clip die Runde, der einige Komparsen der Show ganz in Schwarz gekleidet zeigt. Offenbar haben die Macher eine Beerdigungsszene gedreht. Sofort waren sich viele Fans der Show sicher, dass es sich dabei um Samanthas Beisetzung handeln muss. Dass Darstellerin Kim ihre frühere Rolle jemals wiederbeleben wird, gilt immerhin als unwahrscheinlich, da sie sich mit Sarah überworfen haben soll. Es ist also durchaus denkbar, dass ihre Figur so vollständig aus der Serie geschrieben wurde.

Doch nicht jeder Fan ist von dieser Theorie überzeugt. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail bereits, dass in der allerersten Episode ein Charakter völlig unerwartet sterben wird. Dabei deutete die Quelle an, dass es sich um einen "big death", also zu deutsch um einen großen Todesfall, handeln wird. Viele Fans verstehen das als einen Hinweis auf Carries Ehemann Mr. Big. Tatsächlich gibt es bereits seit einigen Jahren Gerüchte, dass Big bei einer möglichen "Sex and the City"-Fortsetzung sterben würde.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

ActionPress/ Rex Features Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

