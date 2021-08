The Weeknd (31) traf seinen zukünftigen Kindern zuliebe eine Entscheidung! Der Sänger geriet in der Vergangenheit immer wieder in Kontakt mit Alkohol und Drogen – oft thematisierte er die Probleme mit den Substanzen in seinen Songs. Nun hat der "I Feel It Coming"-Interpret sein Leben aber komplett umgekrempelt: The Weeknd hat dem Alkohol und den Drogen abgeschworen – zum Teil wegen seines späteren Nachwuchses!

Im Interview mit GQ spricht der Musiker darüber, dass er sich endlich von Alkohol und Drogen abgewandt habe. "Drogen waren wie eine Krücke für mich. Ich dachte, dass ich sie brauche und habe mir nicht die Arbeit gemacht, herauszufinden, wie ich sie nicht mehr brauche", erzählt der 31-Jährige. In den vergangenen Jahren habe er aber zum Glück gemerkt, dass er auch ohne klarkomme. Einer der Gründe für den Sinneswandel: "Ich weiß, ich sage, ich möchte es nicht, aber ich möchte: Ich möchte Kinder." The Weeknd sei sich sicher, dass eine Familie ihn irgendwann inspirieren würde.

Zwar trinke er gelegentlich noch den einen oder anderen Drink – mit seinem früheren Konsum sei das aber nicht vergleichbar. "Ich trinke nicht mehr so viel, wie ich es damals getan habe. Das Gefühl ist einfach nicht mehr da", meint der Kanadier.

Getty Images The Weeknd im Mai 2021 in Los Angeles

Getty Images The Weeknd, Sänger

Getty Images The Weeknd im Dezember 2019 in Hollywood

