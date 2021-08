Lisha und Lou verraten, wie sie heute zu Evanthia Benetatou (29) und Chris Broy stehen! Vergangenes Jahr hatte das YouTube-Paar an Das Sommerhaus der Stars teilgenommen – und war damals auch in den Streit zwischen Andrej Mangold (34) und Jennifer Lange (27) sowie Eva und Chris involviert. Während der Sendung hatten die Berliner stets den ehemaligen Bachelor und seine Ex supportet. Lisha hatte Eva nicht nur einmal zünftig die Meinung gegeigt. Doch das Blatt scheint sich gewendet zu haben, wie die Reality-Beauty nun in ihrem Podcast ausplauderte!

In ihrem Podimo-Podcast "Mr. & Mrs. Savage" nahmen Lisha und Lou gerade die gesamte Kampf der Realitystars-Belegschaft unter die Lupe. Dabei kamen sie natürlich auch auf das Aufeinandertreffen von Andrej und Chris zu sprechen. Für den Geschmack der Goodbye Deutschland-Stars hat sich der ehemalige Rosenverteiler dabei viel zu sehr angebiedert. Auch seine Entschuldigung an Chris vor laufenden Kameras hätte im Vorfeld privat stattfinden können. Denn auch Lisha und Eva haben offensichtlich im Stillen Frieden geschlossen: "Eva und ich sind cool miteinander. Wir haben keine Probleme mehr miteinander, wir haben alles geklärt, aber wir haben das nie öffentlich gemacht, weil ich das nicht brauchte. Ich musste niemandem in Deutschland zeigen, die nette Lisha ist gar nicht so schlimm", erklärte sie.

Doch nicht nur Andrejs unterwürfiges Verhalten stieß den beiden bei "Kampf der Realitystars" sauer auf – auch Chris' Auftreten gefiel den TV-Stars überhaupt nicht. "Mit Chris hatte ich am Anfang vom Sommerhaus recht guten Kontakt, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass er wirklich nur nach den Kameras spielt. Wo die Kamera ist, da ist Chris gerade und so benimmt er sich auch bei 'Kampf der Realitystars", urteilte Lou. Die Wahlmallorquiner erfahren bereits aus ihren Quellen: Chris wird in dem Format nicht gut wegkommen. Was die beiden damit meinen, werden die Zuschauer wohl erst in den kommenden Folgen erfahren.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

TVNOW Chris Broy und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, März 2021

