Fack ju Göhte-Star Elyas M'Barek (39) zählt zu Deutschlands heißesten Schauspielern. Schon seit seiner Durchbruchsrolle als Cem Öztürk in Türkisch für Anfänger liegen ihm die Frauen zu Füßen. Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film "1000 Zeilen" abgeschlossen. Jetzt scheint der Leinwand-Hottie sich erst mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Im Netz teilt er nun einen lässigen Schnappschuss aus dem Urlaub.

Elyas postete auf Instagram ein Foto von sich im Urlaub. Der "Das perfekte Geheimnis"-Darsteller lässt es sich momentan in der Dominikanischen Republik gut gehen. Auf dem Bild posiert der 39-Jährige mit Zigarre in der einen, und einem Glas Rum in der anderen Hand. Auf dem Tisch vor ihm stehen noch viele weitere leer getrunkene Gläser. Er scherzt: "Hab mich um die Bar gekümmert." Zuvor hatte er seinen Followern bereits in seiner Instagram-Story gezeigt, wie er an einer Rumverkostung teilnimmt.

"Wohl eher die Bar um dich...", "Dann mal prost", "Hast aber aus ziemlich vielen Gläsern getrunken" oder "Man(n) soll viel trinken bei der Hitze", schreiben die User in den Kommentaren. Bald können Fans Elyas wieder auf der großen Leinwand sehen, statt im Urlaub. 2022 kommt neben "1000 Zeilen" auch die Komödie "Liebesdings" in die Kinos.

Getty Images Elyas M'Barek im Februar 2020

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Getty Images Elyas M'Barek in Hamburg im Oktober 2019

